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Под Иркутском 15-летняя школьница погибла из-за шалости сверстников
3.9.2018 22:07
Фото: vk.me
Следственные органы Иркутской области приступили к проверке по факту гибели школьницы, передает агентство "Интерфакс."
По предварительным данным, 15-летняя девочка получила смертельные травмы, проводя время в компании сверстников.
Как стало известно от представителей регионального СУ СКР, трагический инцидент произошел в первый день осени на территории населенного пункта Мегет (Ангарский городской округ). В ходе начатой проверки удалось выяснить, что в водонапорной башне, расположенной неподалеку от школы, проводили время пятеро подростков.
Балуясь, школьники решили пораскачивать подпорки верхней части водонапорной башни. Забравшись на седьмой этаж, они не заметили, как в строение вошли еще три подростка. Как разв тот момент бревна упали, обрушившись на детей, находившихся внизу.
Пятнадцатилетняя девочка от полученных ранений погибла практически сразу, двух пострадавших подростков экстренно госпитализировали. Как отметили в следственном ведомстве, в стационаре находятся мальчик и девочка, шестнадцати и четырнадцати лет соответственно. Сведений о их состоянии пока нет.
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