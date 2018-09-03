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Под Владимиром убита 26-летняя многодетная мать


3.9.2018 21:03
Под Владимиром убита 26-летняя многодетная матьФото: old.sud.ua

В городе Вязники Владимирской области ведется расследование по факту убийства многодетной матери. В совершении преступления подозревается знакомый женщины. Тело 26-летней местной жительницы было найдено в квартире, где она проживала с братом и детьми.

По факту убийства уже возбудили уголовное дело, передают региональные СМИ со ссылкой на представителей следственного ведомства.

ЧП случилось в минувшие выходные, когда в гости к погибшей женщине приехал ее приятель. многодетная мать познакомилась с ним летом в социальных сетях. После нескольких встреч с этим 28-летним мужчиной женщина поняла, что не хотела бы продолжать с ним общение, однако у мужчины мнение было другим.

Согласно материалам уголовного дела, тело погибшей женщины обнаружил утром субботы ее брат, спавший в другой комнате. Многодетная мать была задушена после того, как уложила детей спать. Отмечается, что двое младших спали в ее комнате, где в ту роковую ночь находился и ее новый знакомый. Остальные дети ночевали в соседней комнате с дядей.

Полицейским удалось довольно быстро установить личность подозреваемого, сразу после чего он был объявлен в розыск. Однако привлечь мужчину к ответственности не удастся. Как установили следователи, задушив многодетную мать, и, вероятно, осознав тяжесть содеянного, подозреваемый отправился в небольших деревень. Там в ночь на 2 сентября мужчина совершил самоубийство.

Детей погибшей женщины передали под временную опеку их отца и бабушки.

Автор: Злата Богатова

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