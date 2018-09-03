|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Владимиром убита 26-летняя многодетная мать
3.9.2018 21:03
Фото: old.sud.ua
В городе Вязники Владимирской области ведется расследование по факту убийства многодетной матери. В совершении преступления подозревается знакомый женщины. Тело 26-летней местной жительницы было найдено в квартире, где она проживала с братом и детьми.
По факту убийства уже возбудили уголовное дело, передают региональные СМИ со ссылкой на представителей следственного ведомства.
ЧП случилось в минувшие выходные, когда в гости к погибшей женщине приехал ее приятель. многодетная мать познакомилась с ним летом в социальных сетях. После нескольких встреч с этим 28-летним мужчиной женщина поняла, что не хотела бы продолжать с ним общение, однако у мужчины мнение было другим.
Согласно материалам уголовного дела, тело погибшей женщины обнаружил утром субботы ее брат, спавший в другой комнате. Многодетная мать была задушена после того, как уложила детей спать. Отмечается, что двое младших спали в ее комнате, где в ту роковую ночь находился и ее новый знакомый. Остальные дети ночевали в соседней комнате с дядей.
Полицейским удалось довольно быстро установить личность подозреваемого, сразу после чего он был объявлен в розыск. Однако привлечь мужчину к ответственности не удастся. Как установили следователи, задушив многодетную мать, и, вероятно, осознав тяжесть содеянного, подозреваемый отправился в небольших деревень. Там в ночь на 2 сентября мужчина совершил самоубийство.
Детей погибшей женщины передали под временную опеку их отца и бабушки.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|