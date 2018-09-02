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В Москве задержан подозреваемый в убийстве полицейского в метро
12:08
Фото: livejournal.com
Сотрудникам столичной полиции удалось задержать мужчину, подозреваемого в убийстве постового, передает ТАСС.
Преступление было совершено минувшей ночью на станции метро "Курская". По данным представителей столичного главка МВД, в настоящее время задержанного везут на допрос.
Преступление, жертвой которого стал сотрудник правоохранительных органов, было совершено в ночь на понедельник, 3 сентября. Постовой, дежуривший на станции метро "Курская" Московского метрополитена, был застрелен, когда остановил подозрительного мужчину и попросил у него документы для проверки.
Ранее в ряде источников появились сообщения о том, что преступник якобы стрелял из имевшегося у него оружия, бросив его на месте убийства. Однако в правоохранительных органах столицы эти сведения не подтвердили. Согласно официальной версии, нападавшему удалось завладеть пистолетом патрульного, из которого и производились выстрелы.
Расследование инцидента продолжается. Информации о личности предполагаемого убийцы полицейского из официальных источников пока не поступало.
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