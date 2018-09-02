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Пропавший под Иркутском Ми-8 найден разрушенным в труднодоступном районеПропавший под Иркутском Ми-8 найден разрушенным в труднодоступном районе
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Пропавший под Иркутском Ми-8 найден разрушенным в труднодоступном районе


07:46
Пропавший под Иркутском Ми-8 найден разрушенным в труднодоступном районеФото: vijesti.me

В Иркутской области спасателям удалось установить место вероятного крушения вертолета Ми-8. Как передают российские СМИ, ЧП случилось на территории Казачинско-Ленского района. По предварительным данным, вертолет в результате падения был существенно поврежден.

Со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщается, что спасатели уже направились к месту, где найден разбившийся вертолет. Сведений о судьбе экипажа пока нет. Из-за низкого густого тумана рассмотреть найденный борт не представляется возможным, информирует агентство "Интерфакс-Сибирь".

По данным ряда СМИ, спасателям, предположительно, предстоит пешком дойти до места падения. Вертолет Ми-8 потерпел крушение в труднодоступном месте на территории Казачинско-Ленского района, на расстоянии около трехсот километров к юго-востоку от Усть-Кута.

Ранее стало известно о поисках пропавшего вертолета Ми-8. Воздушное судно, принадлежащее иркутской авиакомпании "Ангара", направлялось на геологоразведочные работы. На борту, поднявшемся в воздух в Усть-Куте, находилось трое членов экипажа. Предполагалось, что вертолет заберет людей в поселке Кунерма, после чего продолжит маршрут, однако в указанном пункте он не появился. Экипаж при этом не вышел на связь установленное время.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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