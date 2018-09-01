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На севере Волгограда найдено тело младенца
01:12
Фото: rl0.ru
Полиция Волгограда выясняет обстоятельства гибели новорожденного ребенка, тело которого было найдено в лесном массиве на территории Тракторозаводского района.
По данным региональных СМИ, сигнал в правоохранительные органы поступил от случайных прохожих.
В минувшую субботу, 1 сентября, на севере Волгограда было найдено тело младенца. Страшный сверток, оставленный в лесопарковой полосе близ улицы Дегтярева, обнаружили случайные прохожие. Они сразу же обратились в полицию, рассказав о находке.
Согласно предварительным выводам экспертов, ребенка оставили в этом месте уже давно. Информации о причинах смерти пока не поступало. Правоохранители продолжают работу по выяснению обстоятельств ЧП, ведутся поиски матери девочки.
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