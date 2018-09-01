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В Луганске отреагировали на слухи о внезапном отъезде премьер–министра ЛНР
00:11
Фото: lnr.today
Представители руководства ЛНР отказались подтвердить сведения о том, что глава Совмина якобы покинул республику.
Ранее в ряде источников появились сообщения о внезапном отъезде Сергея Козлова.
Как заявили в пресс-службе Совета министров самопровозглашенной Луганской народной республики, на сегодняшний день Сергей Козлов не имеет страниц в каких-либо соцсетях. Поэтому публикации, где цитируются заявления, якобы сделанные председателем Совмина ЛНР, содержат недостоверные сведения.
В минувшую пятницу, 31 августа, руководство ЛНР объявило о введении режима повышенной боевой готовности для силовиков после убийства лидера ДНР Александра Захарченко. В результате взрыва, прогремевшего в центре Донецка, погибли два человека, девять были ранены.
Напомним, ранее советник главы ДНР сообщил о причастности к инциденту украинских Сил специальных операций Украины. Конкретные имена могут быть названы уже в ближайшее время.
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