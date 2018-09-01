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Под Самарой в крупной аварии погибли 5 человек
1.9.2018 20:05
Фото: livejournal.com
В Самарской области пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей. Как передают региональные СМИ, жертвами аварии стали двое взрослых и трое детей, ехавшие в легковой иномарке с тюменскими номерами.
Трагический инцидент зафиксирован сегодня утром на трассе М-5 "Урал", на территории Исаклинского района Самарской области. Со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка сообщается, что ЧП случилось около 8:20 по местному времени.
По данным, имеющимся на этот час, водитель грузовика, следовавшего с сторону Уфы, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком "Вольво". Затем в ДТП были вовлечены еще две легковые машины - иномарки "Тойота" и "Мицубиси".
Жертвами аварии стали все, кто в момент ЧП находился на пассажирских местах "Тойоты" - двое взрослых и трое детей. Водителя иномарки с травмами доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Сведений о его состоянии пока нет. Личности погибших устанавливаются в рамках начатого расследования.
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