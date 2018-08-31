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В Сочи самолет выкатился за пределы полосы и загорелся: пострадали 18 человек


10:27
В Сочи самолет выкатился за пределы полосы и загорелся: пострадали 18 человекФото: photoshare.ru

В Сочи после посадки загорелся лайнер, прилетевший из Москвы. Как сообщают российские СМИ, самолет Boeing скатился в русло реки.

В результате катастрофы умер сотрудник аэропорта. Согласно уточненным данным, пострадали не менее восемнадцати человек. В их числе есть дети.

Как информирует ТАСС, в аэропорту Сочи приземлившийся самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Кроме того, на борту лайнера началось возгорание. Обстоятельства случившегося уже выясняют следственные органы.

Ранее в СМИ появились сведения о пяти или шести пострадавших, которые отравились угарным газом. Кроме того, одного ребенка травмировали в давке запаниковавшие пассажиры. Согласно уточненной информации, пострадали восемнадцать человек.

Жертвой ЧП стал один из дежурных сотрудников аэропорта. Он скончался в больнице, куда его доставили с сердечным приступом.

Данных о том, что могло стать причиной выкатывания с полосы лайнера компании UTair, прилетевшего в Сочи из Москвы, из официальных источников пока не поступало. Уточняется лишь, что на борту воздушного судна находились 166 пассажиров, которые были эвакуированы после возгорания.

Автор: Злата Богатова

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