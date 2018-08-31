|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Сочи самолет выкатился за пределы полосы и загорелся: пострадали 18 человек
10:27
Фото: photoshare.ru
В Сочи после посадки загорелся лайнер, прилетевший из Москвы. Как сообщают российские СМИ, самолет Boeing скатился в русло реки.
В результате катастрофы умер сотрудник аэропорта. Согласно уточненным данным, пострадали не менее восемнадцати человек. В их числе есть дети.
Как информирует ТАСС, в аэропорту Сочи приземлившийся самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Кроме того, на борту лайнера началось возгорание. Обстоятельства случившегося уже выясняют следственные органы.
Ранее в СМИ появились сведения о пяти или шести пострадавших, которые отравились угарным газом. Кроме того, одного ребенка травмировали в давке запаниковавшие пассажиры. Согласно уточненной информации, пострадали восемнадцать человек.
Жертвой ЧП стал один из дежурных сотрудников аэропорта. Он скончался в больнице, куда его доставили с сердечным приступом.
Данных о том, что могло стать причиной выкатывания с полосы лайнера компании UTair, прилетевшего в Сочи из Москвы, из официальных источников пока не поступало. Уточняется лишь, что на борту воздушного судна находились 166 пассажиров, которые были эвакуированы после возгорания.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|