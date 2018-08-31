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Парижский спасатель рассказал о последних словах принцессы Дианы
31.8.2018 23:30
Фото: s-narodom.ru
Сотрудник экстренных служб французской столицы рассказал о последних словах Дианы Спенсер, передает РИА Новости.
По словам Ксавье Гурмелона, он одним из первых прибыл в туннель возле парижского моста Альма.
Когда Гурмелон оказался рядом с принцессой Уэльской, она еще сохраняла возможность говорить. Взяв леди Ди за руку, парижский спасатель просил ее постараться успокоиться и не делать резких движений, убеждая ее, что ей обязательно помогут. В ответ Диана Спенсер успела лишь произнести: "Боже мой, что случилось?". По словам Гурмелона, на теле принцессы не было видно крови и признаков каких-либо "значительных" травм.
Трагический инцидент произошел в последний день лета 1997 года в Париже. Машина миллионера Доди аль-Файеда, в которой в тот момент находилась Диана Спенсер, на очень большой скорости врезалась в стену. Потом автомобиль перевернулся, ударившись о разделительный барьер. Аль-Файед и водитель погибли сразу, принцессу Уэльскую доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. Она умерла через несколько часов, ей было лишь тридцать шесть лет.
Диана Фрэнсис Спенсер в 1981 году сочеталась браком с принцем Уэльским Чарльзом. Став супругой наследника британского престола приобрела огромную популярность как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди. Брак продлился вплоть до 1996 года. В 2002 года вещательная компания ВВС провела опрос, согласно результатам которого Диану признали третьей в списке ста величайших британцев в истории.
Незадолго до гибели Диана познакомилась с сыном египетского миллиардера Мохамеда аль-Файеда, позже начала с ним встречаться. Романтические отношения с кинопродюсером Доди аль-Файедом не подтверждал лишь дворецкий Пол Баррел, являвшийся близким другом Леди Ди.
До сих пор существует несколько версий о причинах той страшной аварии. В частности, речь идет о нетрезвом водителе, слишком высокой скорости из-за догонявших машину папарацци, и разнообразных теориях заговора. Телохранитель Тревор Рис-Джонс, находившийся в автомобиле и выживший в ДТП, ничего не помнит из-за тяжелых травм.
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