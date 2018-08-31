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Юный житель Коми рассказал, зачем сорвал со здания администрации флаг РФ
31.8.2018 23:29
Фото: vk.me
Юного жителя Коми подозревают в сжигании флага РФ, который был снят им с крыши административного здания, передает агентство "Интерфакс".
По факту происшествия проводят проверку правоохранительные органы.
Как стало известно, инцидент зафиксирован на территории населенного пункта Деревянск, который расположен в Усть-Куломском районе Коми. По данным местных правоохранителей, шестнадцатилетний местный житель снял с крыши здания сельской администрации, а потом уничтожил государственный флаг РФ.
Юношу, подозреваемого в совершении указанного правонарушения, уже задержала полиция. По словам молодого человека, он сжег флаг, снятый днем ранее, во дворе одного из домов. Остатки он решил выбросить в кусты. Свои действия юноша объясняет хулиганскими побуждениями.
Известно, что в прошлом подростка поставили на учет в местный отдел по делам несовершеннолетних. По итогам проверки позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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