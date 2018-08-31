Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Газе более 180 палестинцев ранены в стычках с израильскими силовиками

31.8.2018 23:14

Фото: gulfnews.com



В секторе Газа среди палестинского населения растет число жертв стычек с израильскими военными.



Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава региона Ашраф аль-Кидру, ранения получили не менее 180 человек.



Как минимум 180 палестинцев были ранены на востоке анклава, сообщил журналистам аль-Кидра. Среди пострадавших - сотрудница его ведомства. С тяжелыми травмами женщина госпитализирована. Всего же в больницы попали тридцать восемь палестинцев, заявил представитель Минздрава.



Многолюдные акции протеста, которые в секторе Газа называют "Великим маршем возвращения", не утихают с конца минувшего марта. Периодически противостояние с израильскими силовиками приобретает характер кровопролитных стычек. За летний период израильтяне и палестинские боевики успели не менее четырех раз обменяться авиаударами и ракетными атаками. Египет и ООН продолжают попытки погасить эскалацию, разрабатывая проект долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа.



На сегодняшний день известно о 170 палестинцев, включая трех женщин и 27 несовершеннолетних, которые погибли во время протестных акций. Ранения получили не менее восемнадцати тысяч человек.



Автор: Злата Богатова

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