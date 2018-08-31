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В Амстердаме неизвестный с ножом ранил двух человек на Центральном вокзале
31.8.2018 20:06
Фото: yandex.net
На Центральном вокзале Амстердама неизвестный с ножом напал на прохожих, передает ТАСС.
По предварительным данным, ранения в результате инцидента получили как минимум два человека. Обстоятельства ЧП выясняются.
Как сообщает сегодня Нидерландская телерадиовещательная корпорация, прибывшим к месту ЧП правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие. В результате в больницу были экстренно доставлены три человека - двое раненых и нападавший. Насколько серьезные травмы получили пострадавшие, не уточняется.
Сведений о личности злоумышленника и мотивах его действий из официальных источников пока не поступало.
Как отмечает телеканал, полицейские перекрыли автомобильный туннель, расположенный рядом с Центральным вокзалом. В связи с инцидентом также было объявлено о временной приостановке железнодорожного сообщения.
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