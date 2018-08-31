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Напавший на диджея Smash депутат хочет судиться с Тимати
31.8.2018 19:37
Фото: comandir.com
Экс-депутат от партии "Единая Россия" Заксобрания Пермского края Александр Телепнев собирается судиться с Тимати, передают российские СМИ. Телепнева оскорбили реплики музыканта, которые тот публиковал в своем Instagram.
Как заявил Александр Телепнев на странице в Facebook, он уже обратился в суд с соответствующим иском. По словам бывшего депутата, он намерен добиться удаления оскорбительных публикаций, а также возмещения ущерба. Нанесенный ему вред Телепнев оценил в триста тысяч рублей. При этом, подчеркивалось, что решение суда для него является более важным, чем деньги.
Напомним, в минувшем июле депутата признали виновным в нападении на российского продюсера и диджея Андрея Ширмана, широко известного как Smash. После того, как артист отказался фотографироваться с Телепневым, его жестоко избили. Депутат в результате был приговорен к двум годам колонии-поселения.
Вступившийся за избитого коллегу Тимати ранее разместил на своей странице Instagram видеоматериал с пострадавшим диджеем. Рэпер не стеснялся в выражениях, описывая свое негодование из-за случившегося. В частности, он позволил себе нелицеприятные комментарии в адрес Телепнева и его приятеля, напавшего на Ширмана.
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