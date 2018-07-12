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Избивший DJ Smash экс-депутат Пермского заксобрания частично признал вину


12.7.2018 18:09
Избивший DJ Smash экс-депутат Пермского заксобрания частично признал винуФото: fedpress.ru

Бывший депутат Пермского законодательного собрания Александр Телепнев частично признал свою вину в инциденте с музыкантом Андреем Ширманом, который выступает под псевдонимом DJ Smash. Как передает ТАСС, экс-чиновник заявил о том, что не согласен с классификацией обвинения - удары он якобы нанес случайно.

Громкое дело рассматривается в Ленинском районном суде города Перми в отсутствие потерпевшего. По мнению прокуратуры, вину подозреваемых на данный момент можно считать доказанной, поэтому представители ведомства намерены настаивать на вынесении обвинительного приговора.

По словам старшего помощника прокурора города Анастасии Мамошиной, сторона защиты в ходе слушаний заявила ходатайство о допросе их свидетелей. Отмечается, что обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, как предусматривает статья 112 УК РФ.

Напомним, ЧП случилось в одном из пермских баров в феврале этого года. По данным СМИ, к Андрею Ширману подошел один из посетителей и предложил сделать совместное фото на память. Диджеей отказался, после чего разозлившийся нетрезвый мужчина попытался в него вцепиться, но упал, потеряв равновесие. Сразу после этого к ним приблизился имеющий звание мастера спорта по рукопашному бою Александр Телепнев. Сначала он ударил Ширмана в голову, сбив с ног, а потом  избивал ногами.

Автор: Злата Богатова

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