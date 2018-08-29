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В ЯНАО найдены древние захоронения


15:56
В ЯНАО найдены древние захороненияФото: amic.ru

На Ямале обнаружены древние захоронения и имитация могилы, передают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Некоторые из найденных археологами захоронений были разграблены еще в древности.

Как стало известно, на средневековом некрополе, расположенном близ населенного пункта Зеленый Яр, были найдены шесть захоронений. Как полагают археологи, на другом могильнике они смогут найти еще порядка двадцати шести захоронений. По словам ученых, два из шести у Зеленого Яра были разграблены еще в древности.

Исследователи обнаружили в числе захоронений - детское, где удалось отыскать изделия из бронзы и меди, а также рукоять ножа, на которой имеется изображение птицы. Проведя аналогию с могилой ребенка примерно такого же возраста, которая была вскрыта три года назад, ученые смогли выяснить, что хозяева некрополя по особому относились к мальчикам этого возраста. Обнаруженные в том же могильнике мужские и женские захоронения оказались "явно беднее", отметили специалисты.

Ученые также исследовали могильник Нюрымпосллор, который находится между Салехардом и Зеленым Яром. Как предполагают археологи, там могут быть двадцать шесть могил.

Автор: Злата Богатова

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