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До 7 человек возросло количество жертв ДТП в Нью-Мексико


15:14
До 7 человек возросло количество жертв ДТП в Нью-МексикоФото: fastpic.ru

До семи человек увеличилось количество жертв крупного ДТП в Нью-Мексико.

Ранее представители местных властей подтвердили сведения о том, что в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погибли четыре человека.

По данным американских СМИ, в момент ЧП в автобусе ехали сорок девять человек. Девять из них с травмами остаются в больнице. Состояние нескольких пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Как сообщает телевизионный канал NBC, раненых после аварии доставили в больницу университета Нью-Мексико.

Согласно официальной версии, причиной трагедии стала лопнувшая у фуры шина. Из-за этого водитель грузовика, потеряв управление, допустил выезд на полосу встречного движения. В результате многотонная машина лоб в лоб врезалась в рейсовый автобус, который следовал из Альбукерке и ехал в противоположном направлении.

Автор: Злата Богатова

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