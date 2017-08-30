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В Крыму прогулочный катер смертельно травмировал дайвера
12:37
Фото: worlduniquer.ru
В Крыму погиб местный житель, занимавшийся дайвингом, передает агентство "Интерфакс".
По предварительным данным, мужчина попал под прогулочный катер.
ЧП случилось в акватории Черного моря, у западных берегов Крымского полуострова. Пострадавший получил смертельные травмы, рассказали представители регионального главка МЧС.
По факту трагического инцидента, случившегося в минувший четверг, 30 августа, проводят проверку правоохранительные органы. Уточняется, что житель Симферополя, 1979 года рождения, занимался подводным плаванием близ населенного пункта Оленевка, который находится в Черноморском районе.
Тело погибшего мужчины было найдено на расстоянии примерно тридцати метров от побережья. Мужчина, к тому времени уже не подававший признаков жизни, находился на шестиметровой глубине. Спасателям удалось извлечь его тело из воды.
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