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Брэда Питта втянули в скандал с детским порно
02:40
Фото: spletnik.ru
Имя известного актера Брэда Питта в последнее время упоминается в американских СМИ в связи с делом о распространении детского порно.
Как оказалось, звезду втянули в скандал его собственные родители.
По данным портала "Дни.ру", ЧП случилось в городе Риджкрест. Музыкальный руководитель одной из местных баптистских церквей Кейг Винке признался в том, что хранил и распространял порнографические материалы. Правоохранители заявили, что в некоторых фильмах могли сниматься несовершеннолетние.
Американские СМИ выяснили, что среди верующих этого прихода - родители Брэда Питта. Кроме того, близкие актера в последнее время дружили с обвиняемым.
В прошлом Брэд Питт не раз ссорился с родителями, подвергая резкой критике и церковь. Узнав о ЧП в организации, в которой состоят его близкие, артист очень переживает. По словам источника из окружения звезды, Питт опасается, что может вновь испортить отношения с родственниками. Кроме того, скандал может навредить артисту и с юридической точки зрения, ведь Питт сейчас продолжает добиваться опеки над своими детьми после развода с Анджелиной Джоли.
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