Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Госдуме назвали попыткой давления перед конгрессом IBU обвинения биатлонистов РФ в допинге

30.8.2018 20:15

Фото: mara.rgantd.ru



Попыткой давления в преддверии конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) назвал сведения о подозрении отечественных спортсменов в нарушениях допинговых правил Михаил Дегтярев, возглавляющий комитет Государственной думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.



Как передает ТАСС, Михаил Дегтярев считает распространившиеся в прессе публикации информационным вбросом. Целью сообщений о допинговых нарушениях россиян в действительности является давление на иностранные делегации, учитывая приближающийся конгресс Международного союза биатлонистов.



По словам Дегтярева, он допускает, что российских спортивных деятелей не хотят пропустить в руководство. Кроме того, глава комитета указал на то, что все упомянутые нарушения, которые вменяются отечественным биатлонистам, датируются несколькими годами ранее. Спортсмены, о которых идет речь в докладе, на сегодняшний день уже завершили профессиональную карьеру.



Ранее стало известно об обвинениях, которые были высказаны в адрес четырех российских спортсменов олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова.



Автор: Злата Богатова

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