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В США трагически погиб 20-летний россиянин
30.8.2018 19:07
Фото: drealmp.fr
Названо имя гражданина РФ, который трагически погиб в Соединенных Штатах.
Как передают российские СМИ, молодой человек, утонувший на водохранилище Пауэлл Вахваа, не входил в состав какой-либо организованной группы.
По данным пресс-службе Федерального агентства по туризму, погибший россиянин, вероятно, путешествовал самостоятельно, передает РИА Новости.
В минувший понедельник, 27 августа, когда группа из тридцати молодых людей взяла в аренду несколько понтонных лодок. Из гавани водохранилища Пауэлл Вахваа они отправились в плавание. Позднее, несмотря на сильные порывы ветра, несколько человек решили искупаться. Оказавшись в воде без спасательных жилетов, несколько путешественников получили ранения винтами судна, несколько смогли самостоятельно доплыть до берега. Один человек погиб.
По данным газеты Salt Lake Tribune, в результате ЧП погиб двадцатилетний петербуржец Александр Курганов. Тело россиянина, найденное водолазами на трехметровой глубине, уже извлекли из воды. Обстоятельства гибели гражданина РФ выясняют правоохранительные органы.
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