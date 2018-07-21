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В США признали ядерное оружие РФ мощнейшим в мире


21.7.2018 15:03
В США признали ядерное оружие РФ мощнейшим в миреФото: livejournal.com

На сегодняшний день мощь ядерного вооружения РФ  в несколько раз превосходит уровень американского, признали в Соединенных Штатах.

Заключение авторитетных специалистов разместил портал SoftRep, где публикуются материалы ветераны ЦРУ и Сил спасательных операций.

Как передает РИА Новости, эксперты проводили сравнительный анализ разных бомб, включая сброшенных Соединенными Штатами в прошлом веке на японские города Нагасаки и Хиросиму "Толстяка" и "Малыша". По мнению специалистов, ракеты современного уровня значительно опаснее. Произведенная в США Trident имеет мощность 100 килотонн, а наиболее серьезная бомба КНДР – 250 килотонн. В публикации также упоминаются американская Minuteman III (475 килотонн) и китайская DF-31 (1000 килотонн), а также американская термоядерная бомба B-53, превосходящая китайскую в девять раз.

Однако РФ сумела существенно вырваться вперед в этой сфере, благодаря новейшим разработкам. Эксперты аргументировали свое мнение, указав на "Сармат" мощностью 50 тысяч килотонн и суперторпеду "Статус-6" мощностью 100 тысяч килотонн.

Предполагается, что "Сармат" начнет поступать на вооружение уже в 2020 году. Дальность этой ракеты - более 11 тысяч километров. Ракета способна нести от десяти до пятнадцати разделяемых боеголовок. Пусковые шахты "Сармата" будут при этом защищенными на максимальном уровне - чтобы уничтожить одну из них, надо будет нанести по меньшей мере семь высокоточных ядерных ударов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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