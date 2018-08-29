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Аятолла Хаменеи заявил о том, что переговоров с США не состоится ни на каком уровне
29.8.2018 20:27
Фото: tengrinews.kz
Духовный лидер Ирана заявил о том, что переговоров с Соединенными Штатами не будет ни на каком уровне, учитывая сложившуюся на сегодняшний день обстановку.
При этом аятолла Хаменеи назвал минимальным прок от прежних договоренностей американской стороной.
По словам иранского лидера, на сегодняшний день переговоры с США ни на каком уровне невозможны. Как подчеркнул аятолла Али Хаменеи, в Тегеране тон Вашингтона воспринимают как "агрессивный и невежественный". Учитывая это, никаких двусторонних встреч пока организовано не будет.
В официальном заявлении Хаменеи, текст которого был размещен на сайте аятоллы, указано, что польза от прежних договоренностей с Соединенными Штатами оказалась минимальной.
Отметив, что американская сторона пытается добиться, чтобы Тегеран первым пошел на переговоры, иранский руководитель подчеркнул, что такого в ближайшее время не произойдет.
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