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В США прошел посвященный наследию Льва Толстого культурный форум
29.8.2018 16:29
Фото: livejournal.com
В Соединенных Штатах провели культурный форум, который был посвящен наследию Льва Толстого.
По данным ТАСС, участниками мероприятия, состоявшегося в Коннектикуте, стали примерно шестьдесят человек.
В качестве организаторов форума, который был посвящен 190-летнему юбилею Льва Толстого (1828 - 1910), выступал Русский центр в Нью-Йорке и супруги Робин Райбоулд и Елена Михайлова. Ранее они смогли создать в городе Шермане музей Толстого, представляющий собой копию флигеля музея-усадьбы писателя в Хамовниках. Писатель и историк Райбоулд и профессор русской литературы и языка Михайлова подчеркивают, что считают Толстого одним из самых ярких культурных деятелей.
В программу мероприятия, проходившего в Шермане, вошли дискуссии на различные темы, которые касались не только великого наследия литератора, но и значительного культурного влияния, которое его труда оказали на американцев. В числе участников форума были авторитетные исследователи творчества писателя из Соединенных Штатов и России.
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