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Голландский музей приобрел неизвестное полотно Рембрандта
29.8.2018 15:18
Фото: freeads.uz
Нидерландскому музею Лакенхал удалось купить ранее неизвестное произведение знаменитого голландского художника Рембрандта ван Рейна (1606-1669), передает ТАСС.
Как стало известно, картина продавалась на одном из аукционов, состоявшихся за пределами страны.
По данным газеты Leidsch dagblad, в будущем предполагается выставить картину в родном городе живописца - Лейдене.
Рассказав о грандиозном пополнении коллекции городского музея Лакенхал, куратор отдела картин старых мастеров Кристиан Вогелар пока отказался раскрывать детали сделки. Он не уточнил, где именно проходили торги и даже не сказал, о какой работе может идти речь. Неизвестным остается и то, каким образом эксперты определили, что полотно было создано Рембрандтом.
Отмечается, что над произведением искусства сейчас работают реставраторы. Широкая общественность сможет увидеть полотно лишь в ноябре следующего года, когда будет открыта экспозиция, посвященная раннему периоду в творчестве этого выдающегося художника.
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