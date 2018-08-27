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Песков анонсировал телеобращение Путина о пенсионных изменениях
16:20
Фото: dotamaps.ru
Глава российского государства расскажет о своем отношении к пенсионной реформе в телеобращении, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, заявление Владимира Путина будет показано в эфире уже завтра, 29 августа.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава РФ собирается публично объявить о своей позиции по законопроекту, связанному с переменами в пенсионной системе, в виде обращения. Выступление Владимира Путина будет показано, предположительно, уже в среду, 29 августа.
Как пояснил Дмитрий Песков, решение о формате этого обращения было обусловлено тем, что вопрос вызвал большой резонанс в российском обществе, с учетом имеющихся откликов и возникших дискуссий. В результате Владимир Путин "посчитал необходимым для себя изложить подробно" свое мнение об изменениях пенсионного законодательства.
Напомним, ранее российский лидер говорил о том, что ему не нравится повышение пенсионного возраста. Игнорируя проблемы в пенсионной системе, руководство страны может "надуть" граждан, подчеркивал Путин, на протяжении месяца воздерживавшийся от каких-либо комментариев по вопросу поднятия пенсионного возраста. Заговорив об этом в первый раз, глава государства подчеркнул, что пенсионная система попросту "лопнет", если не предпринимать никаких мер.
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