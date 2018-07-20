Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин поделился мнением о повышении пенсионного возраста‍

20.7.2018 22:27

Фото: fedpress.ru



Главе российского государства Владимиру Путину не нравится повышение пенсионного возраста, передает ТАСС.



Игнорируя проблемы в пенсионной системе, руководство страны может "надуть" граждан, подчеркнул президент РФ.



Президент около месяца воздерживался от каких-либо комментариев по вопросу поднятия пенсионного возраста. Сегодня, 20 июля, Владимир Путин в первый раз заговорил на эту тему. В частности, российский лидер отметил, что подобная мера ему не нравится. Однако эти действия необходимы, ведь если ничего не предпринимать, отечественная пенсионная система попросту "лопнет".



Путин также отметил, что ему неоднократно задавали и задают вопросы о том, какие из разных вариантов ему больше всего нравятся. Мнение президента осталось прежним - "никакой не нравится", если он предусматривает повышение возраста. Глава РФ при этом подчеркнул, что "и в правительстве мало" тех, если они вообще имеются, кому это нравится.



Для множества россиян этот вопрос является довольно чувствительным, его с различной интенсивностью обсуждали в течение многих лет. Однако возрастная планка - 60 лет для мужчин и 55 для женщин - принята свыше шестидесяти лет назад, президент во время встречи с волонтерами мундиаля. Путин также упомянул правительственное постановление от 1995 года. В этом документе говорилось о необходимости повышения пенсионного во втором десятилетии XXI века. По словам президента, теперь "мы, благодарные потомки", должны решаться на какие-то изменения.



Автор: Злата Богатова

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