|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Снуп Догг выпускает кулинарный сборник
28.8.2018 16:00
Фото: webalta.ru
Американский рэпер, продюсер и актер Снуп Догг выпускает книгу своих любимых кулинарных рецептов.
Сборник, получивший название From Crook to Cook, появится в книжных магазинах уже в октябре. Предполагается, что цена составит около двадцати пяти долларов.
Около двух лет назад музыкант смог продемонстрировать свои кулинарные способности на популярном шоу Martha & Snoop's Potluck Dinner Party. Снуп Догг стал соведущим Марты Стюарт, щедро добавив программе перчинки.
Шоу было очень тепло встречено зрительской аудиторией, в результате музыкант задумался о том, чтобы выпустить сборник собственных любимых рецептов. В сборник, отмечают издатели, включены как достаточно простые закуски, так и довольно сложные в приготовлении блюда, например, лобстер "Термидор" и филе миньон.
В издательском доме подчеркнули, что никакие запрещенные вещества для приготовления пищи не потребуются, несмотря на любовь Снупа к каннабису.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|