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Снуп Догг выпускает кулинарный сборник


28.8.2018 16:00
Снуп Догг выпускает кулинарный сборникФото: webalta.ru

Американский рэпер, продюсер и актер Снуп Догг выпускает книгу своих любимых кулинарных рецептов.

Сборник, получивший название From Crook to Cook, появится в книжных магазинах уже в октябре. Предполагается, что цена составит около двадцати пяти долларов.

Около двух лет назад музыкант смог продемонстрировать свои кулинарные способности на популярном шоу Martha & Snoop's Potluck Dinner Party. Снуп Догг стал соведущим Марты Стюарт, щедро добавив программе перчинки.

Шоу было очень тепло встречено зрительской аудиторией, в результате музыкант задумался о том, чтобы выпустить сборник собственных любимых рецептов. В сборник, отмечают издатели, включены как достаточно простые закуски, так и довольно сложные в приготовлении блюда, например, лобстер "Термидор" и филе миньон.

В издательском доме подчеркнули, что никакие запрещенные вещества для приготовления пищи не потребуются, несмотря на любовь Снупа к каннабису.

Автор: Злата Богатова

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