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Основателя Pink Floyd Роджера Уотерса включили в базу данных «Миротворца»
00:48
Фото: timeincuk.net
В базу данных украинского сайта "Миротворец" попал известный британский рок-музыкант Роджер Уотерс, являющийся основателем коллектива Pink Floyd.
Как сообщают СМИ, карточку артиста можно увидеть в разделе под названием "Чистилище".
Роджеру Уотерсу вменяют в вину антиукраинскую пропаганду и покушение на территориальную целостность Украины. Кроме того, знаменитого музыканта обвинили в том, что он якобы участвовал в неких попытках легализации "аннексии Крыма" Москвой.
Напомним, ранее российские "Известия" опубликовали интервью с Роджером Уотерсом. Британский музыкальный деятель в беседе с журналистами, в частности, говорил о том, "Россия имеет все права на Севастополь", и "существует множество договоров и бумаг", подтверждающих это.
По словам Уотерса, спланированная американской стороной смена руководства в Киеве "просто спровоцировала" российские власти на действия, связанные с полуостровом.
Совсем скоро бывший лидер Pink Floyd выступит в России. Музыкант в рамках мирового турне представит в Москве и Петербурге программу "Us + Them". Предполагается, что выступление в российской столице станет эффектным завершением европейской части гастрольного тура. В общей сложности Уотерс собирается провести концерты в двадцати трех государствах Европы. Украина в число этих стран не вошла.
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