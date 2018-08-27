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В Сети вновь высмеяли нелепую одежду Климкина
27.8.2018 22:18
Фото: inforeactor.ru
В Сети вновь подвергли насмешкам главу МИД Украины Павла Климкина. На этот раз пользователи высмеяли довольно странный наряд министра, выступавшего в Авдеевке. Чиновник пришел на мероприятие в джинсах, которые велики ему как минимум на один размер.
Фото главы дипломатического ведомства вызвали волну ироничных реплик в Сети. Некоторые пользователи предположили, что Павел Климкин "надел на работу джинсы жены, но они оказались слишком длинными". Поэтому министру пришлось подвернуть штанины.
Упражняясь в остроумии, другие комментаторы предположили, что руководитель МИД берет пример с главы украинского государства Петра Порошенко. Президента в прошлом не раз замечали на официальных мероприятиях в довольно странном виде, например, мятом костюме или дырявых носках.
Напомним, ранее пользователи высмеивали Климкина, явившегося на встречу представителей стран "нормандской четверки" в нелепом костюме. Пиджак украинского дипломата сравнивали с плохо сидящей одеждой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и неглаженым костюмом Петра Порошенко, в котором он встречался с американским коллегой Бараком Обамой. Пользователи тогда даже выдвинули версию, что такая одежда, специально предназначенная для официальных встреч, используется украинскими политиками по очереди. Нашлись и те, кто в шутку предположил, что некий "агент Кремля" работает в Киеве в качестве портного.
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