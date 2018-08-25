|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Британская группа выбрала для нового альбома фото снесенной в Екатеринбурге телебашни
02:07
Фото: skoronovosti.ru
Британская группа выбрала для обложки своего нового альбома фото телебашни, которую минувшей весной снесли в Екатеринбурге.
Как передает ТАСС, музыканты выбрали черно-белый снимок, опубликовав его на своем портале.
В прошлом группа ShadowParty уже использовала для своих афиш изображения башен со всего мира. На это раз музыканты остановили свой выбор на разместила на недостроенной телебашне в центре Екатеринбурга высотой более двухсот метров. Она была снесена в минувшем марте.
Башня в центре уральской столицы планировалась как вторая после Останкинской телебашни в России. Во время ее строительства, начатого, в 1983 году и активно продолжавшегося в течение шести лет, предполагалось сосредоточить в ней все телерадиокоммуникации Екатеринбурга.
В 1991 году работы по возведению конструкций башни пришлось заморозить из-за отсутствия денег. Позже поступали идеи о создании там культурно-просветительского центра, всемирного центра композиторов или арт-объекта. Однако башню было решено снести, чтобы построить на ее месте ледовую арену Уральской горно-металлургической компании (УГМК).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|