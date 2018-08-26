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Трампа нет в числе приглашенных на похороны Маккейна
01:33
Фото: focus.de
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах Джона Маккейна, пишет газета The New York Times.
Авторы материала цитируют ряд источников в Республиканской партии, уже осведомленных о том, как будут проходить траурные мероприятия.
Как стало известно, близкие сенатора-республиканца обратились с просьбой выступить на похоронах к двум экс-президентам США - Джорджу Бушу - младшему и Бараку Обаме. Вместе с тем, предполагается, что администрацию нынешнего лидера страны на траурной церемонии будет представлять вице-президент Майкл Пенс. Дональд Трамп на похороны не приедет.
Несмотря на принадлежность к одной партии Трамп и Маккейн в течение достаточно долго периода демонстрировали взаимную антипатию. Довольно часто они становились противниками по политическим вопросам. В ходе своей предвыборной кампании 2016 года бизнесмен позволил себе оскорбительные реплики в адрес сенатора, а затем публично заявил, что не намерен приносить тому извинения.
Джон Маккейн скончался в минувшую субботу. Незадолго до его кончины было объявлено, что сенатор принял решение отказаться от лечения онкологического заболевания. По данным ряда американских СМИ, сенатора похоронят 2 сентября в городе Аннаполис (штат Мэриленд).
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