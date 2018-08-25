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В США умер сенатор Джон Маккейн
03:40
Фото: imgix.net
Скончался американский сенатор Джон Маккейн, передает ТАСС.
Несколько дней назад стало известно о том, что политический деятель принял решение отказаться от лечения диагностированного у него онкологического заболевания.
Американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн скончался 25 августа 2018 года. Информацию о смерти политика распространил его аппарат.
Ранее стало известно о решении республиканца прекратить лечение опухоль мозга. Причиной этого стало необратимый прогресс онкологического заболевания, указывалось в заявлении, которое сделали близкие Джона Маккейна. "С присущей ему силой воли он принял решение" о прекращении терапии, сообщили родственники.
Летом прошлого года сенатор Маккейн рассказал о том, что врачи выявили у него форму глиобластомы, которая отличается высокой агрессивностью. Уже тогда политик понимал, что прогноз у этой болезни крайне неблагоприятный, однако через год ему удалось превзойти ожидания относительно вероятного периода выживания, отмечали представители семьи.
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