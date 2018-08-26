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В Джорджии при крушении самолета погибли 4 человека
26.8.2018 22:05
Фото: aa.com.tr
В Соединенных Штатах четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета.
Как сообщает телевизионный канал CBS, авиакатастрофа случилась неподалеку от аэропорта города Стейтсборо в Джорджии.
По данным местной полиции, на борту разбившегося воздушного судна находились пять человек, которые летели в парашютную школу. Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты.
Четверо парашютистов от полученных травм погибли на месте. Единственного выжившего пассажира сразу же доставили в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние пациента как критическое.
Информации о том, что могло стать причиной крушения, пока нет. Известно лишь, что Национальный совет по безопасности на транспорте Соединенных Штатов уже объявил о начале соответствующего разбирательства.
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