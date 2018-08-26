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Гости форума «Армия-2018» проявили большой интерес к трофейному оружию боевиков из Сирии
26.8.2018 17:30
Фото: smi2.net
Трофейное оружие сирийских боевиков пользуется очень высокой популярностью на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", проходящем в Подмосковье.
Как передает РИА Новости, не меньший интерес у посетителей вызывает эффектное шоу "Вежливые люди", а также показательные выступления летчиков.
Наибольшим интересом на смотре "Армия-2018" продолжают пользоваться шоу "Вежливые люди" и показательные выступления пилотажников. Настоящей изюминкой оказалось захваченное у сирийских боевиков трофейное оружие. В рамках шоу "Вежливые люди", которое проводится на полигоне "Алабино", организован демонстрационный показ возможностей оружия отечественного производства и различные тактические эпизоды, которые разыгрываются в разных условиях - как на суше, так и в воде и даже в воздухе. За период проведения смотра шоу уже успели посетить свыше пятидесяти тысяч человек.
В пятницу, субботу и воскресенье, когда форум был открыт для всех, на аэродроме "Кубинка" свои программы представили "Стрижи", "Беркуты" и "Русские витязи". Кроме того, зрителям представилась возможность наблюдать мастерство китайских пилотов из группы "Первое августа".
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