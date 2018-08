Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Гости форума «Армия-2018» проявили большой интерес к трофейному оружию боевиков из Сирии

26.8.2018 17:30

Фото: smi2.net



Трофейное оружие сирийских боевиков пользуется очень высокой популярностью на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", проходящем в Подмосковье.



Как передает РИА Новости, не меньший интерес у посетителей вызывает эффектное шоу "Вежливые люди", а также показательные выступления летчиков.



Наибольшим интересом на смотре "Армия-2018" продолжают пользоваться шоу "Вежливые люди" и показательные выступления пилотажников. Настоящей изюминкой оказалось захваченное у сирийских боевиков трофейное оружие. В рамках шоу "Вежливые люди", которое проводится на полигоне "Алабино", организован демонстрационный показ возможностей оружия отечественного производства и различные тактические эпизоды, которые разыгрываются в разных условиях - как на суше, так и в воде и даже в воздухе. За период проведения смотра шоу уже успели посетить свыше пятидесяти тысяч человек.



В пятницу, субботу и воскресенье, когда форум был открыт для всех, на аэродроме "Кубинка" свои программы представили "Стрижи", "Беркуты" и "Русские витязи". Кроме того, зрителям представилась возможность наблюдать мастерство китайских пилотов из группы "Первое августа".



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 26.8.2018 23:57 Представитель Софии Ротару рассказал, что случилось с певицей в Уфе

Представитель Софии Ротару рассказал, что случилось с певицей в Уфе 26.8.2018 14:01 СМИ: Абрамович собирается продать «Челси»

СМИ: Абрамович собирается продать «Челси» 26.8.2018 02:08 В посмертный альбом Майкла Джексона включены фальшивые песни

В посмертный альбом Майкла Джексона включены фальшивые песни 26.8.2018 01:41 Скончался 28-летний вокалист группы We Came as Romans

Скончался 28-летний вокалист группы We Came as Romans 26.8.2018 00:25 В США умерла знаменитая капибара ДжоДжо