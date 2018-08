Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Абрамович собирается продать «Челси»

14:01

Фото: vk.me



Роман Абрамович нанял инвестиционный банк, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с возможной продажей "Челси".



Как передает ТАСС, источник в самом футбольном клубе эту информацию не подтвердил - по его словам, бизнесмен в ближайшее время не планирует расставаться с "Челси".



По данным Sunday Times, официальные представители "Челси" обратились за помощью к специалистам банка Raine Group. Предполагается, что российский бизнесмен Роман Абрамович хотел бы с помощью этого инвестиционного банка рассмотреть вопрос о продаже футбольного клуба.



Вместе с тем, источники в футбольном клубе эти сведения не подтверждают. По их словам, "Челси" на сегодняшний день "не продается". Кроме того, законный хозяин клуба не планирует с ним расставаться.



Представители бизнесмена от каких-либо комментариев по поводу публикации в СМИ пока воздерживаются. Они лишь отметили, что сведения такого рода можно считать лишь "рыночными спекуляциями".



Как утверждают авторы публикации, в прошлом частная акционерная компания Silver Lake Partners из Соединенных Штатов предложила Абрамовичу заключить сделку по приобретению миноритарной доли в его клубе. Бизнесмен на это не согласился.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 02:08 В посмертный альбом Майкла Джексона включены фальшивые песни

В посмертный альбом Майкла Джексона включены фальшивые песни 01:41 Скончался 28-летний вокалист группы We Came as Romans

Скончался 28-летний вокалист группы We Came as Romans 00:25 В США умерла знаменитая капибара ДжоДжо

В США умерла знаменитая капибара ДжоДжо 00:12 Пугачева посоветовала Вайкуле молчать

Пугачева посоветовала Вайкуле молчать 00:03 Близкие Принса судятся с его бывшим врачом