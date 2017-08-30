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СМИ: Абрамович собирается продать «Челси»
14:01
Фото: vk.me
Роман Абрамович нанял инвестиционный банк, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с возможной продажей "Челси".
Как передает ТАСС, источник в самом футбольном клубе эту информацию не подтвердил - по его словам, бизнесмен в ближайшее время не планирует расставаться с "Челси".
По данным Sunday Times, официальные представители "Челси" обратились за помощью к специалистам банка Raine Group. Предполагается, что российский бизнесмен Роман Абрамович хотел бы с помощью этого инвестиционного банка рассмотреть вопрос о продаже футбольного клуба.
Вместе с тем, источники в футбольном клубе эти сведения не подтверждают. По их словам, "Челси" на сегодняшний день "не продается". Кроме того, законный хозяин клуба не планирует с ним расставаться.
Представители бизнесмена от каких-либо комментариев по поводу публикации в СМИ пока воздерживаются. Они лишь отметили, что сведения такого рода можно считать лишь "рыночными спекуляциями".
Как утверждают авторы публикации, в прошлом частная акционерная компания Silver Lake Partners из Соединенных Штатов предложила Абрамовичу заключить сделку по приобретению миноритарной доли в его клубе. Бизнесмен на это не согласился.
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