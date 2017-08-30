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В посмертный альбом Майкла Джексона включены фальшивые песни
02:08
Фото: iononsonounangelo.ru
Несколько песен, вошедших в посмертный альбом Майкла Джексона, могут оказаться фальшивыми.
Как передают американские СМИ, в действительности композиции были записаны с участием имперсонатора Джейсона Малачи.
По данным портала EDM.com, официальные представители лейбла Sony Music Entertainment подтвердили сведения о том, что три трека, вошедшие в альбом, были записаны не Майклом Джексоном. Речь идет о композициях Breaking News, Keep Your Head Up и Monste.
Как заявили представители компании в суде, в действительности указанные песни исполнил Джейсон Малачи.
Судебные разбирательства по этому делу идут уже несколько лет. В качестве ответчиков выступают соавтор песен Джеймс Порте и друживший с артистом Эдди Касио. Иск, рассматриваемый в Верховном суде округа Лос-Анджелес, был подан в 2014 году Верой Серовой - поклонницей творчества Майкла Джексона.
Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года. Согласно официальной версии, причиной смерти звезды стала передозировка нескольких лекарств. После кончины певца компания Sony заключила с родственниками артиста контракт на выпуск новых десяти альбомов. Предполагалось, что на пластинках появятся как переиздания уже известных композиций, так и песни, еще не знакомые слушателям.
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