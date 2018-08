Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В посмертный альбом Майкла Джексона включены фальшивые песни

Фото: iononsonounangelo.ru



Несколько песен, вошедших в посмертный альбом Майкла Джексона, могут оказаться фальшивыми.



Как передают американские СМИ, в действительности композиции были записаны с участием имперсонатора Джейсона Малачи.



По данным портала EDM.com, официальные представители лейбла Sony Music Entertainment подтвердили сведения о том, что три трека, вошедшие в альбом, были записаны не Майклом Джексоном. Речь идет о композициях Breaking News, Keep Your Head Up и Monste.



Как заявили представители компании в суде, в действительности указанные песни исполнил Джейсон Малачи.



Судебные разбирательства по этому делу идут уже несколько лет. В качестве ответчиков выступают соавтор песен Джеймс Порте и друживший с артистом Эдди Касио. Иск, рассматриваемый в Верховном суде округа Лос-Анджелес, был подан в 2014 году Верой Серовой - поклонницей творчества Майкла Джексона.



Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года. Согласно официальной версии, причиной смерти звезды стала передозировка нескольких лекарств. После кончины певца компания Sony заключила с родственниками артиста контракт на выпуск новых десяти альбомов. Предполагалось, что на пластинках появятся как переиздания уже известных композиций, так и песни, еще не знакомые слушателям.



Автор: Злата Богатова

