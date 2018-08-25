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Скончался 28-летний вокалист группы We Came as Romans
01:41
Фото: justjared.com
В одной из больниц Мичигана скончался вокалист американской пост-хардкор группы We Came as Romans, передают зарубежные СМИ.
Кайлу Павону было лишь двадцать восемь лет.
О смерти музыканта сообщается на официальной странице его группы в Twitter. По словам коллег артиста, Кайл Павон ушел слишком рано. Товарищи по коллективу "опустошены его смертью", им будет очень не хватать его улыбки, искренности, заботы о других и его впечатляющего музыкального дарования.
Сообщив о смерти музыканта, его коллеги обратились к поклонникам с призывом вместо цветов жертвовать деньги на благотворительность.
Информации о причинах смерти Павона пока не поступало. По данным портала TMZ со ссылкой на собственные осведомленные источники, музыканта экстренно госпитализировали несколько дней назад. В субботу утром стало известно о его кончине. По данным ряда американских СМИ, назначена токсикологическая экспертиза.
Предполагалось, что уже в сентябре коллектив отправится в совместные гастроли с рок-музыкантами из группы Bullet.
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