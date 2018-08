Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончался 28-летний вокалист группы We Came as Romans

В одной из больниц Мичигана скончался вокалист американской пост-хардкор группы We Came as Romans, передают зарубежные СМИ.



Кайлу Павону было лишь двадцать восемь лет.



О смерти музыканта сообщается на официальной странице его группы в Twitter. По словам коллег артиста, Кайл Павон ушел слишком рано. Товарищи по коллективу "опустошены его смертью", им будет очень не хватать его улыбки, искренности, заботы о других и его впечатляющего музыкального дарования.



Сообщив о смерти музыканта, его коллеги обратились к поклонникам с призывом вместо цветов жертвовать деньги на благотворительность.



Информации о причинах смерти Павона пока не поступало. По данным портала TMZ со ссылкой на собственные осведомленные источники, музыканта экстренно госпитализировали несколько дней назад. В субботу утром стало известно о его кончине. По данным ряда американских СМИ, назначена токсикологическая экспертиза.



Предполагалось, что уже в сентябре коллектив отправится в совместные гастроли с рок-музыкантами из группы Bullet.



