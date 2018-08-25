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В США умерла знаменитая капибара ДжоДжо
00:25
Фото: tnwcdn.com
В Соединенных Штатах умерла всемирно известная капибара ДжоДжо.
Водосвинка прославилась в Сети, благодаря своему дружелюбию и активности хозяина Коди Кеннеди.
О смерти питомца житель американского города Лас-Вегас написал в Сети. Владелец животного поблагодарил многочисленных подписчиков за любовь. Коди Кеннеди сопроводил печальное известие фотографией ДжоДжо и датами ее жизни.
Кеннеди на протяжении нескольких лет размещал на своем канале в YouTube трогательные видеоролики. Некоторые из них набирали миллионы просмотров. На кадрах одного из них, снятого не так давно, видны проплешины на шерстке грызуна. В подписи владелец указал, что "ДжоДжо стареет". Однако водосвинка, несмотря на это, "все еще любит, когда ее гладят", - писал Кеннеди.
Будущий владелец купил своего любимца, позже ставшего настоящей звездой интернета, за 800 долларов в специальном питомнике. Довольно долго его капибара отказывалась откликаться, но хозяин перебрал множество кличек. В результате грызун решил отзываться именно на ДжоДжо. Известно, что водосвинка прожила только пять лет, хотя некоторые его сородичи могут достичь в неволе двенадцатилетия. О причинах смерти ДжоДжо не сообщается.
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