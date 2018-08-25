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Близкие Принса судятся с его бывшим врачом
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Фото: rantfood.com
Родственники певца Принса, умершего в 2016 году, начали судебный процесс против бывшего врача звезды.
Как передает ТАСС, представители артиста обвиняют медика в халатности. По их мнению, специалист не смог своевременно поставить диагноз и назначить адекватное лечение.
Судебный иск подан на территории Миннесоты. В качестве ответчика в нем указан врач Майкл Шуленберг, наблюдавший звезду. Как считают родственники Принса, специалист со своей работой не справился. Врач не провел должное обследование, что затруднило постановку диагноза.
По мнению близких, Принсу необходимо было предоставить Принсу медицинские рекомендации, учитывая его сильную "зависимость от опиоидов". Однако врач звезды этого не сделал, поэтому все окончилось летальным исходом. В исковом заявлении указано, что смерти певца существенно способствовал "отход от стандартов общепринятой медицинской практики", который был допущен Шуленбергом.
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