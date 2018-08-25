ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые: попугаи способны принимать экономически обоснованные решения
Ученые: попугаи способны принимать экономически обоснованные решения
В США умер сенатор Джон Маккейн
В США умер сенатор Джон Маккейн
В «Единой России» отреагировали на кокаин с логотипом‍ партии
В «Единой России» отреагировали на кокаин с логотипом‍ партии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В США умер сенатор Джон МаккейнВ США умер сенатор Джон Маккейн
Посольство РФ обвинило Лондон в безответственности после провокации над Черным морем‍Посольство РФ обвинило Лондон в безответственности после провокации над Черным морем‍
Скончался 28-летний вокалист группы We Came as RomansСкончался 28-летний вокалист группы We Came as Romans
В Болгарии в ДТП с туристическим автобусом погибли 16 человекВ Болгарии в ДТП с туристическим автобусом погибли 16 человек
Власти Йемена объявили о гибели лидера «Аль-Каиды»Власти Йемена объявили о гибели лидера «Аль-Каиды»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НежданчикНежданчик
Злая шутка судьбы. 1-я частьЗлая шутка судьбы. 1-я часть
Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru
Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Близкие Принса судятся с его бывшим врачом


00:03
Близкие Принса судятся с его бывшим врачомФото: rantfood.com

Родственники певца Принса, умершего в 2016 году, начали судебный процесс против бывшего врача звезды.

Как передает ТАСС, представители артиста обвиняют медика в халатности. По их мнению, специалист не смог своевременно поставить диагноз и назначить адекватное лечение.

Судебный иск подан на территории Миннесоты. В качестве ответчика в нем указан врач Майкл Шуленберг, наблюдавший звезду. Как считают родственники Принса, специалист со своей работой не справился. Врач не провел должное обследование, что затруднило постановку диагноза.

По мнению близких, Принсу необходимо было предоставить Принсу медицинские рекомендации, учитывая его сильную "зависимость от опиоидов". Однако врач звезды этого не сделал, поэтому все окончилось летальным исходом. В исковом заявлении указано, что смерти певца существенно способствовал "отход от стандартов общепринятой медицинской практики", который был допущен Шуленбергом.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Ученые: попугаи способны принимать экономически обоснованные решенияУченые: попугаи способны принимать экономически обоснованные решения
В Тульской области в ДТП погибли 4 человекаВ Тульской области в ДТП погибли 4 человека
Задержанного в Берлине россиянина обвиняют в подготовке терактаЗадержанного в Берлине россиянина обвиняют в подготовке теракта
В Китае 19 человек погибли при пожаре в гостиницеВ Китае 19 человек погибли при пожаре в гостинице
В Калифорнии успешно испытали ракеты MALD-XВ Калифорнии успешно испытали ракеты MALD-X

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 769


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru