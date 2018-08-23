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В Челябинске при падении лифта погиб работник обслуживающей компании
00:30
Фото: livejournal.com
В Челябинске погиб работник организации, ответственной за обслуживание лифтового оборудования.
Мужчина скончался в больнице после того, как получил смертельные травмы во время падения кабины.
По данным региональных СМИ, 43-летний мастер ООО "Лифт-2" трудился в одном из домов на территории Курчатовского района столицы Южного Урала. Мужчина был серьезно травмирован в результате падения лифта. Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу, однако врачи оказались бессильны. Спустя несколько часов мужчина скончался.
Информацию о ЧП подтвердили официальные представители Минздрава региона.
Правоохранители, проводившие проверку по факту гибели сотрудника обслуживающей компании, уже провели осмотр места происшествия. По мнению представителей оперативных служб, мужчина в ходе замене лифтового оборудования мог нарушить правила техники безопасности. В результате оборвался один из тросов, которые удерживали кабину.
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