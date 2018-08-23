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Ученые выяснили, почему Наполеон потерпел поражение при Ватерлоо
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Фото: vanguardia.com
Причиной поражения Наполеона при Ватерлоо могло оказаться извержение индонезийского вулкана, полагают ученые.
По мнению специалистов, пепловые частицы спровоцировали начало проливней в Европе, из-за которых французы не смогли получить вовремя подкрепление, передает ТАСС.
Причиной поражения французского императора Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо, которая состоялась в 1815 году, мог стать индонезийский вулкан Тамбор. Именно его извержение сыграло роковую роль в том историческом сражении, полагают британские ученые, которые тщательно изучили возможные факторы.
Вулкан Тамбор, расположенный на острове Сумбава, извергался в 1815 году примерно за два месяца до сражения при Ватерлоо. Извержение стало одним из наиболее крупных в истории, его жертвами тогда стали свыше семидесяти тысяч человек.
Как сообщил профессор Мэтью Джендж из лондонского Имперского колледжа, образовавшаяся в результате извержения наэлектризованная вулканическая пыль оказалась спустя некоторое время в верхних слоях атмосферы. В результате на европейскую территорию обрушились обильные дожди, по причине которых французы не смогли вовремя получить подкрепление.
На протяжении достаточно долгого времени считалось, что вулканический пепел сохраняется в нижних атмосферных слоях. Как показали исследования, проводившиеся не так давно зарубежными учеными, под воздействием электрических сил эти частицы способны подниматься на стокилометовую высоту.
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