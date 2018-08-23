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В Заполярье ищут медведя, пытавшегося разрыть могилу


23.8.2018 23:39
В Заполярье ищут медведя, пытавшегося разрыть могилуФото: rl0.ru

На юге Мурманской области ведется поиск медведя, разрывшего могилу на кладбище в Кандалакше, передает агентство "Интерфакс".

Как рассказал официальный представитель регионального Госохотнадзора Игорь Ильин, сигнал о ЧП поступил в первых числах августа.

По словам Игоря Ильина, взрослый медведь-вандал был замечен на кладбище в начале августа. Хищник пытался разрыть могилу, однако его что-то спугнуло. Специально обученные собаки взять след медведя не смогли. Охотоведы сейчас продолжают держать на контроле эту ситуацию.

Предполагается, что мероприятия по регулированию численности косолапых на территории Кандалакшского района будут проводиться вплоть до 21 сентября, согласно распоряжению Министерства природы.

Игорь Ильин также указал на то, что к охране общественного порядка необходимо подключить и полицейских, которые имеют полномочия на применение огнестрельного оружия в пределах населенных пунктов, ведь кладбище, где видели хищника, находится в черте города.

В минувшем июне житель камчатского села Ковран погиб, пытаясь спастись от атаковавшего его медведя. Трагический инцидент случился на территории Тигильского района Камчатки, неподалеку  от села Ковран.

Две недели назад медведя, скальпировавшего мужчину, застрелили в центре Архангельска. Пострадавший от нападения хищника молодой человек подошел к косолапому слишком близко, когда пытался запечатлеть хищника, замеченного на набережной, на камеру мобильного телефона.

Автор: Злата Богатова

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