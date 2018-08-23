|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Заполярье ищут медведя, пытавшегося разрыть могилу
23.8.2018 23:39
Фото: rl0.ru
На юге Мурманской области ведется поиск медведя, разрывшего могилу на кладбище в Кандалакше, передает агентство "Интерфакс".
Как рассказал официальный представитель регионального Госохотнадзора Игорь Ильин, сигнал о ЧП поступил в первых числах августа.
По словам Игоря Ильина, взрослый медведь-вандал был замечен на кладбище в начале августа. Хищник пытался разрыть могилу, однако его что-то спугнуло. Специально обученные собаки взять след медведя не смогли. Охотоведы сейчас продолжают держать на контроле эту ситуацию.
Предполагается, что мероприятия по регулированию численности косолапых на территории Кандалакшского района будут проводиться вплоть до 21 сентября, согласно распоряжению Министерства природы.
Игорь Ильин также указал на то, что к охране общественного порядка необходимо подключить и полицейских, которые имеют полномочия на применение огнестрельного оружия в пределах населенных пунктов, ведь кладбище, где видели хищника, находится в черте города.
В минувшем июне житель камчатского села Ковран погиб, пытаясь спастись от атаковавшего его медведя. Трагический инцидент случился на территории Тигильского района Камчатки, неподалеку от села Ковран.
Две недели назад медведя, скальпировавшего мужчину, застрелили в центре Архангельска. Пострадавший от нападения хищника молодой человек подошел к косолапому слишком близко, когда пытался запечатлеть хищника, замеченного на набережной, на камеру мобильного телефона.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|