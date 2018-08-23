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ВОЗ: в 2018 году заболеваемость корью в Европе установила печальный рекорд
23.8.2018 22:05
Фото: yabluchanskiy.com
В странах Европы рекордного уровня достигло количество детей, у которых была диагностирована корь. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала этого года заразилось порядка 41 тысячи человек.
В пресс-релизе, который был размещен на официальном портале международной организации, указано, что показатели за первое полугодие оказались почти вдвое больше, чем общее число случаев заражения корью за весь прошлый год.
Наиболее низкий уровень за последнее десятилетие был зафиксирован специалистами в 2016 году. Теперь же речь идет о существенном увеличении количества выявленных случаев кори. Как подчеркивает региональный директор ВОЗ по Европе Сусанна Джакаб, учитывая продолжительные вспышки, к руководству всех стран обращаются с призывом незамедлительно принять меры по предотвращению дальнейшего распространения болезни.
По данным ВОЗ, наиболее плачевная обстановка сложилась на Украине. С начала 2018 года на территории страны заболели корью свыше двадцати тысяч человек.
Как сообщалось ранее, не так давно в Башкирии скончался заразившийся корью ребенок. Погибшему малышу было меньше года, прививку от этого заболевания ему не делали.
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