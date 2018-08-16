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В Башкирии младенец скончался от кори


14:07
В Башкирии младенец скончался от кориФото: vk.me

В Башкирии скончался ребенок, заразившийся корью, передает агентство "Интерфакс".

Летальный случай зафиксирован на территории Кармаскалинского района республики, отмечается со ссылкой на представителей регионального Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что погибшему от кори ребенку было меньше года. Прививку от этого заболевания малышу не делали.

Представители республиканского управления Роспотребнадзора рассказали, что за период с 18 июня по 15 августа в регионе было официально зарегистрировано двадцать два случая заболевания корью. В числе заразившихся - тринадцать детей и девять взрослых. Пациенты проживают в Уфе и Уфимском районе, а также на территории Иглинского, Чишминского и Кармаскалинского районов.

Корь является остро протекающим инфекционным заболеванием с резким повышением температуры тела вплоть до 40,5°C. При заражении корью отмечаются воспалительные процессы на в полости рта и верхних дыхательных путях, конъюнктивит и сыпь на коже, выраженная интоксикация.

Автор: Злата Богатова

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