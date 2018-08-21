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Волочкову госпитализировали во время отдыха в Греции


20:09
Волочкову госпитализировали во время отдыха в ГрецииФото: st-w.ru

В Греции экстренно госпитализирована российская балерина Анастасия Волочкова, передает РИА Новости.

Артистка уже опубликовала пост о случившемся в Instgram, заверив многочисленных поклонников, что идет на поправку.

Как сообщила Анастасия Волочкова, разместившая фото перевязанной ноги, во время купания она ударилась о камень. Позже выяснилось, что балерина наступила на нескольких морских ежей. Чтобы извлечь из стопы многочисленные иглы, ей пришлось обратиться к помощи медиков.

По словам балерины, как только она пришла к врачу, ее сразу же направили в стационар. Специалисту клиники потребовалось около двух с половиной часов, чтобы извлечь из ноги Волочкой все иглы.

Сейчас Волочкова уже чувствует себя хорошо, продолжая отдых, написала артистка в комментарии к записи.

Автор: Злата Богатова

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