|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Волочкову госпитализировали во время отдыха в Греции
20:09
Фото: st-w.ru
В Греции экстренно госпитализирована российская балерина Анастасия Волочкова, передает РИА Новости.
Артистка уже опубликовала пост о случившемся в Instgram, заверив многочисленных поклонников, что идет на поправку.
Как сообщила Анастасия Волочкова, разместившая фото перевязанной ноги, во время купания она ударилась о камень. Позже выяснилось, что балерина наступила на нескольких морских ежей. Чтобы извлечь из стопы многочисленные иглы, ей пришлось обратиться к помощи медиков.
По словам балерины, как только она пришла к врачу, ее сразу же направили в стационар. Специалисту клиники потребовалось около двух с половиной часов, чтобы извлечь из ноги Волочкой все иглы.
Сейчас Волочкова уже чувствует себя хорошо, продолжая отдых, написала артистка в комментарии к записи.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|