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В Аргентине россияне заняли первое место на мировом турнире по танго
17:15
Фото: atexnos.gr
Российским танцорам удалось занять первое место на мировом турнире по танго. Чемпионат состоялся в Аргентине.
Как передает ТАСС, Дмитрия Васина и Сагдиану Хамзину признали самими лучшими среди исполнителей сценического танго.
Финальный этап мирового чемпионата проходил в среду, 22 августа, в Буэнос-Айресе. Лучшие исполнители демонстрировали свое мастерство в культурно-спортивном комплексе "Луна-парк".
Как отметил ведущий, российским танцорам также достался приз зрительских симпатий. По итогам голосования, проводившегося в Сети, выяснилось, что Дмитрия Васина и Сагдиану Хамзину выбрала треть из всех участников, поэтому их победу стоит считать однозначной. В прошлый раз они смогли занять призовое четвертое место. В следующем году танцоры вновь приедут в Буэнос-Айрес, однако сами выступать не планируют - собираются представить учеников, рассказал журналистам Васин. Он успел поучаствовать в этом престижном турнире уже семь раз.
Другая пара добравшихся до финала россиян - Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева - заняла призовое пятое место. В минувшем июле танцоры завоевали титул чемпионов Европы в категории сценического танго.
В общей сложности участниками турнира стали свыше пятисот пар со всего мира, в том числе, одиннадцать - из нашей страны. Постановочное сценическое танго, известное своими виртуозной техникой и зрелищными акробатическими движениями и фигурами, по традиции противопоставляется салонному. Для этого классического стиля характерны медленные размеренные движения, которые включающие в себя основные шаги и фигуры. В этой категории Васин и Хамзина оказались на почетном четвертом месте, а победа досталась хозяевам турнира - аргентинским танцорам.
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