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Песков: Путин может принять решение о смягчении пенсионной реформы
14:48
Фото: dotamaps.ru
В ближайшее время глава российского государства может принять решение о корректировке изменений пенсионного законодательства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента подтвердил возможное смягчение пенсионной реформы Владимиром Путиным , передает агентство "Интерфакс".
По словам Дмитрия Пескова, в ближайшее время президент РФ вполне может скорректировать пенсионную реформу. Это произойдет, если Владимир Путин "посчитает необходимым" смягчение изменений, подчеркнул официальный представитель Кремля.
Песков отметил, что соответствующее решение глава государства может сделать уже в последних числах августа. Однако пока же ему "нечего сказать", подчеркнул пресс-секретарь президента.
Напомним, в конце минувшего июля в Москве прошли акции протеста против повышения возрастной планки выхода на пенсию.
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