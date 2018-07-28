|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Организаторов митинга против пенсионной реформы отпустили из полиции
21:47
Фото: ridus.ru
Организаторы митинга против пенсионной реформы, который состоялся в Москве, сообщают о задержаниях.
Как отметил координатор проекта "Белый счетчик" Дмитрий Ионов, участниками мероприятия стали более четырех тысяч человек, передает РБК.
К настоящему времени все, кто был задержан после митинга, уже отпущены. Как сообщают представители Либертарианской партии, на организаторов составили протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий.
В полицию ранее доставили председателя либертарианцев Сергея Бойко, Михаила Чичкова и Олега Степанова, который уже разместил в своем твиттере протокол. В тексте официального документа указано, что во время выступления на митинге он выкрикивал лозунги, которые не соответствовали заявленной теме мероприятия.
По словам Дмитрия Ионова, к началу митинга собрались 4,3 тысячи человек, которые пожелали выразить протест против повышения пенсионного возраста.
Накануне, 28 июля, на проспекте Академика Сахарова состоялась протестная акция против пенсионной реформы, которую проводила КПРФ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|