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Организаторов митинга против пенсионной реформы отпустили из полиции


21:47
Организаторов митинга против пенсионной реформы отпустили из полицииФото: ridus.ru

Организаторы митинга против пенсионной реформы, который состоялся в Москве, сообщают о задержаниях.

Как отметил координатор проекта "Белый счетчик" Дмитрий Ионов, участниками мероприятия стали более четырех тысяч человек, передает РБК.

К настоящему времени все, кто был задержан после митинга, уже отпущены. Как сообщают представители Либертарианской партии, на организаторов составили протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий.

В полицию ранее доставили председателя либертарианцев Сергея Бойко, Михаила Чичкова и Олега Степанова, который уже разместил в своем твиттере протокол. В тексте официального документа указано, что во время выступления на митинге он выкрикивал лозунги, которые не соответствовали заявленной теме мероприятия.

По словам Дмитрия Ионова, к началу митинга собрались 4,3 тысячи человек, которые пожелали выразить протест против повышения пенсионного возраста.

Накануне, 28 июля, на проспекте Академика Сахарова состоялась протестная акция против пенсионной реформы, которую проводила КПРФ.

Автор: Злата Богатова

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