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Одним из наставников нового сезона шоу «Голос» будет Шнуров
22.8.2018 23:24
Фото: yandex.net
Среди судей нового сезона популярного музыкального шоу "Голос" появится Сергей Шнуров.
В пресс-службе Первого канала рассказали, что участниками программы также будут Константин Меладзе, Ани Лорак и Баста.
Объявлены имена судей нового сезона творческого шоу "Голос", передает РИА Новости. Членами судейского коллектива предстоит стать бессменному лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову, композитору Константину Меладзе и артистам Ани Лорак и Басте. По словам главного продюсера музыкальных и развлекательных программ канала Юрия Аксюты, все они являются сейчас наиболее заметными и востребованными в своем амплуа.
Аксюта при этом подчеркнул, что каждый из них может представить отдельное направление в музыке и имеет "музыкальную точку зрения". Учитывая все это, вполне вероятно, что зрителям представится возможность увидеть в каждой из команд "разноплановых и самобытных" артистов.
Пресс-служба Первого уточнила, что на выбор жюри повлияли результаты опроса, проводившегося среди зрителей. Лидером оказался Константин Меладзе, остальные наставники занимали позиции в топе.
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