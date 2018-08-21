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В Германию выслан последний из проживавших в США пособников нацистов


21.8.2018 12:44
В Германию выслан последний из проживавших в США пособников нацистовФото: livejournal.com

В Германию депортирован последний из пособников нацистов, которые проживали на территории Соединенных Штатов.

Как передает ТАСС, Яков Палий проживал в стране с 1948 года. Скрыв свое прошлое, он получил американское гражданство.

Яков Палий, прибывший в США в 1949 году, в прошлом был охранником концлагеря Травники и причастен к гибели множества людей. По мнению американских властей, он является последним из пособников нацистов, которые проживали в стране.

Мужчина был депортирован в Германию согласно распоряжению главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Как сообщает сегодня телевизионный канал NBC, в дом 95-летнего Якова Палия, проживавшего в нью-йоркском районе Куинс, пришли агенты Иммиграционно-таможенной службы. После того, как бывший надзиратель концлагеря был арестован, его направили в ФРГ.

О Палие известно, что его родителями были жители украинского села Пядики. В период Второй мировой войны он поступил на службу в концентрационный лагерь Травники в качестве надзирателя.

В концлагере Травники, который нацисты создали на территории оккупированной ими Польши, погибли тысячи евреев. Через пять лет после окончания войны Палий прибыл в Соединенные Штаты. Спустя несколько лет ему удалось получить паспорт американского гражданина.

Автор: Злата Богатова

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