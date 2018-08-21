Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Германию выслан последний из проживавших в США пособников нацистов

21.8.2018 12:44

Фото: livejournal.com



В Германию депортирован последний из пособников нацистов, которые проживали на территории Соединенных Штатов.



Как передает ТАСС, Яков Палий проживал в стране с 1948 года. Скрыв свое прошлое, он получил американское гражданство.



Яков Палий, прибывший в США в 1949 году, в прошлом был охранником концлагеря Травники и причастен к гибели множества людей. По мнению американских властей, он является последним из пособников нацистов, которые проживали в стране.



Мужчина был депортирован в Германию согласно распоряжению главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Как сообщает сегодня телевизионный канал NBC, в дом 95-летнего Якова Палия, проживавшего в нью-йоркском районе Куинс, пришли агенты Иммиграционно-таможенной службы. После того, как бывший надзиратель концлагеря был арестован, его направили в ФРГ.



О Палие известно, что его родителями были жители украинского села Пядики. В период Второй мировой войны он поступил на службу в концентрационный лагерь Травники в качестве надзирателя.



В концлагере Травники, который нацисты создали на территории оккупированной ими Польши, погибли тысячи евреев. Через пять лет после окончания войны Палий прибыл в Соединенные Штаты. Спустя несколько лет ему удалось получить паспорт американского гражданина.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 21.8.2018 23:12 В больнице умер подросток, подорвавший себя у поста полиции в Чечне

В больнице умер подросток, подорвавший себя у поста полиции в Чечне 21.8.2018 13:36 Звезда сериала «Счастливы вместе» скончался от пневмонии, вызванной ВИЧ

Звезда сериала «Счастливы вместе» скончался от пневмонии, вызванной ВИЧ 21.8.2018 01:48 СМИ: Валерий Меладзе хочет восстановить гражданство Грузии

СМИ: Валерий Меладзе хочет восстановить гражданство Грузии 19.8.2018 23:44 Компания, обслуживавшая рухнувший в Генуе мост, принесла извинения

Компания, обслуживавшая рухнувший в Генуе мост, принесла извинения 19.8.2018 22:18 Египетские ученые выяснили, кто находился в огромном черном саркофаге